Marc Roca könnte sich beim FC Bayern eine grosse Chance bieten

Bayern-Coach Julian Nagelsmann plagen im zentralen Mittelfeld grosse Personalsorgen. Dies könnte eine grosse Chance für Marc Roca sein.

Der 25-jährige Spanier bestritt in dieser Saison bislang erst drei Pflichtspiele. Zuletzt kam er in Mainz zu einem 25-minütigen Teileinsatz. Nun winkt sogar die Startelf. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Montag auf der Pressekonferenz bekanntgab, sind Leon Goretzka, Jamal Musiala und Marcel Sabitzer allesamt fraglich. Der Ausfall von Joshua Kimmich ist gewiss. Alle vier stünden in der Hierarchie wohl vor Roca. Der Spanier ist neben Corentin Tolisso aber der einzig 100-prozentig fitte Spieler für die beiden Positionen im zentralen Mittelfeld. Gut möglich, dass ihm Nagelsmann für die Partie in Stuttgart am Dienstag und auch gegen Wolfsburg am Freitagabend vertraut.

psc 13 Dezember, 2021 15:28