Marc Roca schliesst Abgang beim FC Bayern aus

Der spanische Mittelfeldspieler Marc Roca hat ein eher schwieriges erstes Jahr beim FC Bayern hinter sich. Einen Abgang schliesst der 24-Jährige dennoch aus.

Im Gespräch mit der “AS” Blickt der Spielgestalter auf seine erste Saison in der Bundesliga zurück. Gerade einmal sechs Bundesligaeinsätze sind nicht unbedingt das, was sich Roca vor der Saison vorgestellt hat, dennoch ist er mit dem ersten Jahr in München nicht unglücklich: “Das erste Jahr weg von zuhause ist immer schwierig, vor allem, wenn man zu einem so grossen Team wie den Bayern geht. Es ist wahr, dass ich gern mehr Minuten gespielt hätte, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr verbessere und als Spieler wachse. Ich sehe mich auf dem richtigen Pfand. Nach und nach kommt das alles.”

Der Mittelfeldprofi wechselte für 9 Mio. Euro von seinem Stammklub Espanyol Barcelona zu den Bayern. Für die kommende Saison nimmt er sich vor, eine wichtige Rolle zu spielen und mehr Einsatzminuten zu erhalten. Ein vorzeitiger Abgang ist für den bis 2025 gebundenen Profi kein Thema: “Für einen Klub wie den FC Bayern zu spielen, ist der Traum jedes Spielers und es wäre nicht richtig, wenn ich jetzt aufgeben würde.”

psc 19 Mai, 2021 11:59