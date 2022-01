Marc Roca verteilt Seitenhieb in Richtung Ex-Trainer Hansi Flick

Mittelfeldspieler Marc Roca hat sich beim FC Bayern aufgrund der zahlreichen Absenzen im Mittelfeld vom Dauerreservisten zum gefragten Mann gemausert. Der 25-jährige Spanier ist offenbar auch glücklich über den Trainerwechsel, der im Sommer erfolgt ist und verteilt in einem Interview einen Seitenhieb in Richtung Hansi Flick.

Im Gespräch mit der “Marca” stellt Roca unter anderem einen Vergleich zwischen dem jetzigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und dessen Vorgänger Flick an und sieht einige Fortschritte: “Es gibt Unterschiede. In der letzten Saison wurden wir häufiger beim Umschalten erwischt. Wir waren nicht so aufmerksam wie in dieser Saison mit Julian. (..) Wir spielen ein ähnliches Spiel wie unter Flick, aber ich fühle mich in Nagelsmanns Struktur wohler. Wir haben mehr Kontrolle, um Gegenangriffe zu verhindern.”

Der Mittelfeldprofi kam in der Schlussphase der Hinrunde noch zu fünf Einsätzen für die Bayern und übernimmt als einer von wenigen gesunden Spielern auch zu Beginn dieses Jahres eine wichtige Rolle. Ein Transfer im Januar ist definitiv kein Thema mehr, wie er noch einmal betont: “Darüber denke ich nicht nach. Wenn ich nach meiner Verletzung gar nicht gespielt und mich nicht weiterentwickelt hätte, wäre das eine andere Sache und ich würde über eine Leihe nachdenken. Aber das ist nicht der Fall.”

psc 7 Januar, 2022 16:39