Sabitzer-Deal ist durch: Das zahlt der FC Bayern

Der FC Bayern wird kurz vor Transferschluss die Verpflichtung von Marcel Sabitzer verkünden. Jetzt sind auch zahlen des Deals durchgesickert.

Wie “Sport Bild”- und “Bild”-Chefreporter Tobi Altschäffl berichtet, zahlen die Münchner 15 Mio. Euro für den österreichischen Nationalspieler, der in Leipzig nur ein Jahr unter Vertrag steht. Durch Boni können in den kommenden Jahren noch weitere Zahlungen hinzukommen. Sabitzer spielte in den vergangenen sieben Jahren für RB und avancierte in dieser Zeit zu einem der besten Box-to-Box-Spielern der Bundesliga. Nun folgt er seinem Ex-Trainer Julian Nagelsmann, der in diesem Sommer ebenfalls von Leipzig nach München gewechselt ist.

Das Sabitzer-Paket wurde von allen Gremien beim FC Bayern genehmigt, der Deal ist durch und wird zeitnah verkündet ✅

Ablöse unter 15 Mio., dafür auf die Vertragslaufzeit Boni eingebaut. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) August 30, 2021

