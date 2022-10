Die Personalie Marcus Thuram ist beim FC Bayern nicht heiss

Beim FC Bayern sorgt die vermeintliche Suche nach einem Mittelstürmer derzeit für viel Schlagzeilen. Nachdem sich Eric Maxim Choupo-Moting am vergangenen Wochenende in Szene setzen konnte, scheinen Aktivitäten im Januar beinahe ausgeschlossen. Auch im Hinblick auf den kommenden Sommer muss nicht unbedingt ein neuer Stürmer kommen. Zurzeit überhaupt kein Thema ist Marcus Thuram.

Die Bayern-Scouts haben den 25-jährigen Franzosen nach Angaben von «Sky» in der Vergangenheit zwar durchaus unter die Lupe genommen. Über die «Bayern-Tauglichkeit» von Thuram gebe es intern aber einige Skepsis. Erst einmal wird man an der Säbener Strasse in jedem Fall abwarten, ob Choupo Moting seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert und wie die Entwicklung von Youngster Mathys Tel (17) voranschreitet. Erst dann wird überhaupt erst entschieden, ob und wie es bezüglich neuem Stürmer im nächsten Jahr weitergeht.

Sollte dann doch ein neuer Mittelstürmer gesucht werden, wäre der Name Thuram wohl nicht erste Wahl. Sehr viel heisser könnte in München die Personalie Harry Kane diskutiert werden, falls der Engländer bis dahin bei den Spurs nicht verlängert hat.

psc 18 Oktober, 2022 17:54