Mario Götze macht eine Offenbarung zu seiner Zeit beim FC Bayern

Mario Götze spricht mit einigem Abstand über seine Zeit beim FC Bayern und bereut eine Entscheidung, die er einst traf.

Der 30-Jährige wechselte im Sommer 2013 unter einigen Nebengeräuschen für 37 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu den Münchnern. Der deutsche Rekordmeister nutzte damals eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Götze, was die BVB-Verantwortlichen heftig auf die Palme brachte.

Ein Glücksfall war der Transfer für den deutschen Nationalspieler indes nicht. Richtig Tritt fassen konnte er in seinen drei Jahren beim FC Bayern nicht. Schliesslich kehrte er 2016 wieder nach Dortmund zurück. Heute glaubt Götze, dass er zu schnell aufgab, wie er in einem Gespräch mit “L’Équipe” verrät: “Ich glaube, ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen. Wir sehen es ein wenig bei Robert Lewandowski. Seit 2014 ist er in München, und die letzten beiden Jahre waren noch besser als die ersten.”

Die Schuld sieht der Stürmer aber nicht nur bei sich: “Ich habe mir diese Zeit nicht gegeben, der Verein hat sie mir auch nicht gegeben, das ist ein wichtiger Faktor. Wenn ich mir Karim Benzema anschaue, glaube ich, dass es sein 13. Jahr bei Real Madrid ist und er derzeit seinen besten Fussball spielt.”

Inzwischen läuft Götze für die PSV Eindhoven in den Niederlanden auf. Es gibt allerdings Gerüchte, dass er seinem Trainer Roger Schmidt zu Benfica folgen könnte.

psc 7 Juni, 2022 11:58