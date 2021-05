Martinez: Was an Bayern-Abschied “bitter und traurig” ist

Javi Martinez wird den FC Bayern im Sommer nach neun Jahren Zugehörigkeit verlassen. Der Spanier blickt zurück auf eine erfolgreiche Zeit in München.

Im Sommer 2012 zahlte der FC Bayern eine damalige Rekord-Ablöse von 40 Millionen Euro, um einen damals rund um den deutschen Rekordmeister unbekannten Javi Martinez von Athletic Bilbao loszueisen. Insgesamt 23 Titel gewann der Mittelfeldspieler mit den Münchnern, doch zum Saisonende ist Schluss. “Es wird ein seltsamer Abschied, weil ich so gerne in einem vollen Stadion den Fans auf Wiedersehen sagen würde”, sagte er im Interview mit dem “kicker”.

“Das”, so Martinez, “wäre mein Wunsch. Nicht nur von mir, auch von David, Jerome und Hansi (Alaba, Boateng und Flick; Anmerkung der Redaktion). Leider lässt es die Situation nicht zu. Nicht auf Wiedersehen sagen zu können ist bitter und traurig.” Der 32-Jährige erklärte, dass er noch nicht genau wisse, ob er zurück nach Bilbao kehrt oder etwas Anderes, Neues wagt: “Ich bin offen in alle Richtungen und schaue nach der besten Option für mich. Ich weiss es noch nicht, werde diese Entscheidung im Sommer daheim in Ayegui treffen.”

adk 9 Mai, 2021 15:51