Matthäus: “Boateng-Aus bei Bayern nachvollziehbar”

Der FC Bayern wird den Vertag von Jérôme Boateng wohl nicht verlängern. Eine verständliche Entscheidung findet Lothar Matthäus, der aber Ersatz fordert.

Wie die “Bild” am Freitag berichtet hatte, bietet der FC Bayern Jérôme Boateng kein neues Arbeitspapier mehr an. Der Vertrag des Verteidigers läuft 2021 aus, im Anschluss wäre er ablösefrei, wobei Arsenal, Chelsea und Tottenham interessiert sein sollen. Der Weltmeister selbst spiele auch mit dem Gedanken, seine Karriere in der USA ausklingen zu lassen.

“Es ist nachvollziehbar”, sagte der frühere Bayern-Kapitän Lothar Matthäus im Gespräch mit der “AZ” zur Entscheidung der Münchner, Boateng gehen zu lassen: “Der FC Bayern schaut nach vorne und setzt den Umbruch fort. Jérôme ist verletzungsanfällig und hat mit 32 ein gewisses Alter erreicht.” Zugleich gab er aber auch Lob für den Innenverteidiger: “Er hat in den vergangenen Jahren oft Kritik einstecken müssen, auch von mir, und das war auch berechtigt. Er hat sich aber immer professionell verhalten und unter Hansi Flick ein tolles Comeback gefeiert. Klar ist: Wenn neben Boateng auch David Alaba gehen sollte, braucht Bayern Ersatz.”

Matthäus nannte dabei einen konkreten Namen, von dem auch die “Bild” schon im Zusammenhang mit Interesse des Rekordmeisters berichtete: “Leipzigs Dayot Upamecano wäre sicher ein Spieler, der von seiner Qualität her sehr gut passen würde.”

adk 13 November, 2020 18:00