Matthäus: "Für Sommer sehe ich keine Zukunft beim FC Bayern"

Yann Sommer könnte den FC Bayern in diesem Sommer noch verlassen. Lothar Matthäus glaubt, dass es dazu kommen wird.

Ein halbes Jahr nach seiner Ankunft wird Yann Sommer schon mit einem Abgang vom FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Nati-Goalie könnte nach Italien zu Inter Mailand wechseln. "Für Yann Sommer sehe ich keine Zukunft beim FC Bayern", meint Lothar Matthäus bei "Sky".

Der TV-Experte erklärt: "Ich kenne nicht die Vertragsinhalte und weiss nicht, ob Sommer selbst entscheiden kann oder ob er die Freigabe der Bayern braucht, wenn sie wissen, was mit Neuer los ist. Natürlich kann Sommer nicht bis September oder Oktober warten, darauf wird er sich nicht einlassen. Er will als Nummer eins in die Saison gehen. In München ist er nicht als Nummer eins gesetzt, deswegen glaube ich, dass Sommer den FC Bayern noch vor Saisonbeginn verlässt." Vertraglich ist Sommer noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Laut "Bild" kann der 34-Jährige per Klausel wechseln, wenn Manuel Neuer mindestens drei Pflichtspiele bestreitet. Dies ist aber unwahrscheinlich, deshalb müssten die Münchner einem Abgang so zustimmen.

adk 24 Juli, 2023 15:22