Matthäus: «Kann mir Kobel in Zukunft gut im Tor der Bayern vorstellen»

Gregor Kobel wird von einigen Experten und Journalisten immer wieder als potentielle langfristige Nummer 1 beim FC Bayern ins Spiel gebracht. So nun auch von Lothar Matthäus.

Im Interview mit dem «Blick» bringt Lothar Matthäus einmal mehr Gregor Kobel beim FC Bayern ins Gespräch. «Ich sehe ihn durchaus als heissen Kandidaten für die Bayern, wenn Manuel Neuer aufhört, er ist ja knapp zehn Jahre jünger als Neuer und Sommer. Ich kann ihn mir in Zukunft gut im Tor der Bayern vorstellen», sagt der Weltmeister von 1990, der Kobel bei Borussia Dortmund eine «überragende Saison» attestiert.

Kobel selbst betonte zuletzt im Interview mit der «Sport Bild», dass das Thema Bayern München für ihn derzeit keine Relevanz hat: «Ganz ehrlich: Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Gerüchten. Ich stehe beim BVB unter Vertrag und habe mit diesem Klub und dieser Mannschaft Ziele, auf die ich mich voll fokussiere.» Der Vertrag des 25-Jährigen läuft in Dortmund noch bis 2026. Die Worte des Goalies legen nahe, dass ein Vereinswechsel in absehbarer Zeit kein Thema ist, in Zukunft aber nicht auszuschliessen ist.

adk 26 Februar, 2023 12:44