Matthias Ginter kommentiert die Bayern-Gerüchte

Der deutsche Nationalspieler Matthias Ginter ist beim FC Bayern ein Kandidat für die Nachfolge von Niklas Süle. Jetzt äussert sich der Noch-Gladbacher zu den Gerüchten.

Der 28-Jährige kann im Sommer ablösefrei wechseln, nachdem sein Vertrag bei Gladbach ausläuft und nicht mehr verlängert wird. Berichten zufolge sollen sich die Bayern intensiv mit ihm beschäftigen. Ginter gibt sich im Rahmen des Aufenthalts bei der Nationalmannschaft noch bedeckt. “Dazu kann ich wenig sagen, weil es noch keine Entscheidung aktuell gibt von meiner Seite. Ich denke, das wird noch zwei, drei, vier Wochen dauern, bis ich mich endgültig festgelegt habe”, wird der Verteidiger von “Bild” zitiert.

Auch ausländische Klubs wie Inter Mailand sollen sich mit ihm beschäftigen. Ginter sprach bezüglich seiner Zukunft auch mit Bundestrainer Hansi Flick: “Wir sind da im Austausch, wenn es konkreter wir werden wir da sicher auch nochmal sprechen. Natürlich höre ich da auch drauf, was er sagt. Aber letztendlich ist es meine Entscheidung.”

Ein wichtiges Kriterium für den vielseitigen Abwehrspieler ist, dass er auch im Klub um Titel spielen kann: “Ich möchte so viele Titel und grosse Spiele wie möglich. Ich bin keiner, der sich auf Erfolgen ausruht, ich bin sehr ehrgeizig, will so viel wie möglich gewinnen. Die grossen Turniere und auch die grossen Vereinspokale. Am besten auch Ende des Jahres die WM. Aber das ist noch ein weiter Weg.”

psc 23 März, 2022 14:40