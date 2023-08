Matthijs de Ligt kokettiert mit Rückkehr zu Ajax Amsterdam

Beim FC Bayern gehört Matthijs de Ligt zu den überragenden Akteuren, hat in seiner Karriere noch viel vor sich. Seine Wurzeln vergisst der Verteidiger dabei nicht – und steht deshalb einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam offen gegenüber.

Vor einem Jahr wechselte Matthijs de Ligt für knapp 70 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern. Zuvor verbrachte er ein Leben bei Ajax Amsterdam. Zu seinem Jugendklub möchte er in jedem Fall noch einmal zurückkehren.

"Das wäre sehr schön. Besonders schön wäre es, wenn ich dann immer noch auf dem Platz von Nutzen sein kann", sagt de Ligt bei "Voetbalzone". "Ajax ist meine Heimat, dort bin ich aufgewachsen. Ich habe dort drei Jahre lang gespielt, bin aber auch relativ jung gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit neunzehn Jahren gehen würde."

An die Bayern ist de Ligt noch langfristig bis 2027 gebunden, im vorigen Winter nahm er mit der niederländischen Nationalmannschaft an der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar teil.

Zum aktuellen Zeitpunkt macht sich de Ligt aber keine Gedanken über einen Wechsel oder das Wiederaufleben seiner Zeit in Amsterdam: "Es wäre sicher schön, eines Tages wieder für Ajax zu spielen, aber das ist im Moment sehr schwer vorherzusagen."

aoe 19 August, 2023 15:47