Miroslav Klose und Hansi Flick sind sich einig

Das Engagement von Miroslav Klose als neuer Co-Trainer von Hansi Flick ist auf gutem Weg.

Wie die “bild” berichtet, haben sich die beiden Protagonisten über eine Zusammenarbeit in der 1. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters geeinigt. Bislang war Klose als U17-Trainer beim FC Bayern engagiert. Jetzt soll der Weltmeister von 2014 also den Schritt zum Profiteam machen. Flick hat sich bereits in der Vergangenheit sehr positiv über den 41-Jährigen geäussert.

“Ich habe mit Miro gesprochen, ich werde aber auch noch mit dem ein oder anderen sprechen”, so Flick kurz vor Ostern. “Ich glaube, dass er für unser Trainerteam eine Bereicherung wäre. Aber er muss es selbst entscheiden. Es liegt nicht nur an mir, sondern auch an ihm”, teilte er mit.

Die sportliche Führung um Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll nun grünes Licht für die “Beförderung” Klose gegeben haben.

psc 15 April, 2020 13:42