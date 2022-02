Müller nach Corona-Infektion wieder auf dem Trainingsplatz

Thomas Müller steht schon wieder auf dem Trainingsplatz. Nach seiner Corona-Infektion trainiert der Angreifer aufs Comeback beim FC Bayern hin.

Raus aus der Isolation, rauf auf den Trainingsplatz: So sah Thomas Müllers Start am Sonntagvormittag aus. Nach dem Freitesten und einer medizinischen Untersuchung kehrte der 32-Jährige ins Einzeltraining zurück. Seine Teamkollegen gewannen am Abend zuvor mit 1:0 bei Eintracht Frankfurt.

Seine Rückkehr für den FC Bayern dürfte der Offensivspieler kommenden Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen feiern.

adk 27 Februar, 2022 13:16