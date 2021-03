Musiala erhält in dieser Woche seinen neuen Bayern-Vertrag

Jetzt ist es soweit: Offensivjuwel Jamal Musiala soll in dieser Woche seinen neuen Arbeitsvertrag beim FC Bayern München unterzeichnen.

Laut Informationen des englischsprachigen Sportportals “The Athletic” wird Jamal Musiala in dieser Woche seinen Profivertrag beim FC Bayern unterschreiben. Der neue Kontrakt wird wohl bis 2026 datiert sein und dem frisch 18 Jahre alt gewordenem Talent rund fünf Millionen Euro jährlich einbringen.

Musiala langfristig an den deutschen Rekordmeister zu binden, war offenbar aber kein Selbstläufer. Interesse soll es am Deutsch-Engländer, der nun für den DFB auflaufen will, auch aus der Premier League gegeben haben. Am Ende setzten sich aber die Münchner durch.

adk 1 März, 2021 09:48