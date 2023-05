Nach Bayerns Bosse-Beben: So geht es mit Tuchel weiter

"Wir sind von Thomas Tuchel absolut überzeugt. Er ist einer der besten Trainer in Europa, das hat er auf vielen Stationen bewiesen", stellte FC Bayerns Präsident Herbert Hainer am Sonntag klar. Es gebe "überhaupt keine Gedanken" in Richtung einer Trennung oder eines Rücktritts von Tuchel. "Ich wüsste nicht, warum Thomas Tuchel (im Sommer) bei uns nicht Trainer sein sollte."

Tuchel selbst erklärte indes am Rande der Meisterfeier gegenüber "Sky": "Es wäre wünschenswert, wenn Ruhe einkehrt und wir uns aufs Sportliche konzentrieren könnten, da haben wir genug zu tun." Der Coach erklärte: "Wir wollen eine Einheit sein mit einem Familiengefühl, uns schützen vor anderen Meinungen und eine Wagenburg bauen - nur dann können wir den Spielern alles abverlangen." Und zudem wurde er recht deutlich: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich liebe es, jeden Tag an die Säbener Strasse zu kommen."

Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano steht ein vorzeitiges Tuchel-Aus beim FC Bayern bislang nicht zur Debatte. Vertraglich ist der 49-jährige Fussballlehrer, der erst seit März in München tätig ist, sowieso noch bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Sources deny chances or thoughts for Thomas Tuchel to leave Bayern after the dismissal of Kahn and Salihamidzić, after rumours in England. 🔴⛔️

Tuchel, waiting for director situation to be clarified but still 100% involved in Bayern’s project. pic.twitter.com/YKuFCKrddG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023