Nach Corona-Infektion: Müller zurück im Mannschaftstraining

Beim FC Bayern steht am Tag nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund wieder Training an. Thomas Müller kehrt dabei auf den Trainingsplatz zurück.

Aufgrund einer Corona-Infektion verpasste Thomas Müller unter der Woche das 5:0 des FC Bayern in der Champions League gegen Viktoria Pilsen sowie am Samstag das 2:2 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Nun ist der 33 Jahre alte Offensivspieler wieder zurück.

Wie der FC Bayern bestätigte, trainiert Müller am Sonntag wieder mit seinen Kollegen. Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) gastieren die Münchner zum vierten Gruppenspieltag der Champions League in Pilsen – Müller dürfte sein Comeback feiern.

adk 9 Oktober, 2022 10:43