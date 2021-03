Nach Corona-Infektion: Pavard meldet sich zurück

Defensivspieler Benjamin Pavard fehlte dem FC Bayern zuletzt aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus. Nun meldet sich der Franzose wieder zurück.

Benjamin Pavard ist wieder auf dem Trainingsplatz des FC Bayern zu sehen. Der 24-Jährige fehlte in den vergangenen drei Pflichtspielen der Münchner, könnte am kommenden Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) sein Comeback feiern.

Auf der eigenen Klub-Website teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch erfreut mit: “Der Verteidiger trainierte am Mittwoch erstmals nach seiner häuslichen Isolation aufgrund eines positiven Corona-Tests wieder auf dem Vereinsgelände des FC Bayern. Nach den abschliessenden Untersuchungen am Vormittag absolvierte Pavard eine individuelle Laufeinheit.”

adk 3 März, 2021 13:44