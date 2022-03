Nach Herzmuskelentzündung: Davies nimmt Lauftraining auf

Das Comeback von Alphonso Davies naht! Der Kanadier absolvierte beim FC Bayern am Sonntag erstmals seit fast zwei Monaten wieder eine Laufeinheit.

Am Sonntagmorgen lief Alphonso Davies auf dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Strasse. Bei dem 21-jährigen Linksverteidiger waren Mitte Januar Anzeichen einer Myokarditis festgestellt worden.

Wie Trainer Julian Nagelsmann am Samstagabend auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 in Hoffenheim erklärte, sei Davies’ “Herzmuskelentzündung weg”. Nun werde der Kanadier in den kommenden drei bis vier Wochen langsam an den Kader zurückgeführt, zunächst dürfe Davies aber nur “moderat belastet werden”, stellte Nagelsmann klar.

adk 13 März, 2022 12:37