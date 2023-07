Nach Korb vom BVB: Bayern wieder an Edson Alvarez dran

Der mexikanische Mittelfeldspieler Edson Alvarez war bei Borussia Dortmund lange Zeit ein sehr heisses Thema, ehe er als zu teuer betrachtet wurde. Nun könnte der Ajax-Profi beim FC Bayern landen.

Die Münchner nehmen den 25-jährigen Nationalspieler laut "Bild" erneut ins Visier. Alvarez stand an der Säbener Strasse bereits in der Vergangenheit im Fokus - und ist es nun offenbar wieder. Die Verpflichtung eines neuen Sechsers ist für die Münchner nach wie vor ein Thema. Alvarez passt offenbar ins Profil. Noch stehen die Gespräche aber ganz am Anfang. Die Kosten für einen etwaigen Transfer sollen sich insgesamt auf rund 60 bis 70 Mio. Euro belaufen.

psc 7 Juli, 2023 10:20