Nach Ski-Unfall: Neuer musste per Hubschrauber ins Spital

Manuel Neuer zieht sich beim Skifahren einen Unterschenkelbruch zu. Nun sickern Details durch, wie der Unfall des Keepers vom FC Bayern passierte.

Das Saisonaus von Manuel Neuer ist infolge eines Unterschenkelbruchs besiegelt. Wie die «Bild» berichtet, ereignete sich der Unfall des 36-Jährigen am Freitagmittag im Spitzingsee-Gebiet. Der Stammtorhüter des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft fuhr mit mehreren Begleitern vom Gipfel des Rosskopfes (1580 Meter hoch) nach Südosten Richtung Grünsee ab.

Unweit des Gipfels in knapp über 1400 Metern Höhe, stürzte Neuer demnach und zog sich die Fraktur zu. Der ADAC-Helikopter «Christoph Murnau» musste anrücken, um den Fussballprofi zu bergen und ins BG-Krankenhaus nach Murnau zu fliegen. Lorenz Haberle von der Bergwacht Schliersee sagt zu «Bild»: «In dem Gelände war nur eine Bergung per Hubschrauber möglich.» Der Unfallort liege abseits des Pistengebiets im Bereich einer sehr beliebten Tiefschneeabfahrt. Laut Messdaten lagen allerdings erst elf Zentimeter Schnee. «Man kann immer Skitouren gehen. Aber man muss sich über das Gelände im Klaren sein. Es gibt grundsätzlich viele Kriterien, die man vorher abklären sollte. Er war auch nicht der erste Verletzte in der Woche», so Haberle.

Neuer selbst schreibt zu seinem Unfall bei Instagram: «Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist.»

adk 11 Dezember, 2022 13:39