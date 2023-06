Nach turbulentem Bayern-Aus: Hainer berichtet von Telefonat mit Kahn

Die Trennung von Oliver Kahn lief beim FC Bayern alles andere als geräuschlos ab. Nun berichtet Herbert Hainer von einem Telefonat.

Oliver Kahn wurde im Zuge seiner Abberufung als Vorstandsboss des FC Bayern nachgesagt, er sei ausgerastet. Kahn selbst wies diesen Vorwurf zurück. Zudem kündigte der Ex-Welttorhüter an, sich gesprächsbereit zu zeigen, um die Wogen zu glätten. Daran ist auch Präsident Herbert Hainer interessiert.

"Ich selber habe gerade letzte Woche wieder mit Oliver telefoniert", sagte Hainer am Sonntagmorgen beim TV-Sender von "Bild": "Der FC Bayern ist immer bereit eine Hand auszustrecken." Der Aufsichtsratschef, der Kahn als "Ikone des FC Bayern" bezeichnete, erklärte weiter: "Ich bin sicher, dass sich das Verhältnis normalisieren wird und Oliver in die FC-Bayern-Familie zurückkehren wird, so wie es sich für einen verdienten Spieler wie den Oliver auch gehört." Als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern hatte sich Kahn keine zwei Jahre gehalten, Nachfolger wurde der ehemalige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen.

adk 11 Juni, 2023 12:18