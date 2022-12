Nach WM-Aus: Nagelsmann schickt DFB-Stars direkt in den Urlaub

Der Frust der deutschen Nationalspieler sitzt nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft tief. Julian Nagelsmann schickt die Profis daher direkt in den Urlaub.

Am Donnerstagabend besiegelte Deutschland das Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar. Trotz des 4:2-Siegs gegen Costa Rica schied die DFB-Elf als Dritter der Gruppe hinter Japan und Spanien aus. Normalerweise hätte dies bedeutet, dass die deutschen Nationalspieler, die beim FC Bayern spielen, noch einmal zum Training an die Säbener Strasse erscheinen müssen.

Laut «Sport Bild»-Reporter Tobias Altschäffl hat sich dieser Plan nun geändert: Julian Nagelsmann soll entschieden haben, dass er den DFB-Stars direkt Urlaub gewährt. Dort können die Spieler nun abschalten und das bittere WM-Aus verdauen, ehe es mit dem FC Bayern weitergehen wird.

Der ursprüngliche Plan von Julian Nagelsmann lautete, dass Spieler, die bis zum Achtelfinale bei der WM ausscheiden noch einmal zum Training an die Säbener Straße erscheinen müssen, wurde heute gecancelt. Die deutschen Nationalspieler gehen sofort in den Urlaub. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) December 2, 2022

adk 2 Dezember, 2022 13:43