Nagelsmann gibt Sané Rückendeckung: “Herausragende Qualität”

Leroy Sanés Debüt-Saison beim FC Bayern hätte aus Sicht des Spielers besser verlaufen können. Julian Nagelsmann stärkt jedoch den Flügelflitzer.

Mit Julian Nagelsmann bekommt Leroy Sané beim FC Bayern einen neuen Trainer und damit die Chance, sich erneut beweisen zu können. In seinem ersten Bayern-Jahr sah sich Sané immer wieder Kritik ausgesetzt. “Natürlich bekomme ich die Diskussion mit. Wir tun gut daran, ihn medial in Ruhe zu lassen”, sagte Nagelsmann zu seinem Antritt am Mittwoch.

Sané habe “herausragende Qualitäten, unglaublichen Speed” und sei “einer der Besten in Eins-gegen-Eins-Situationen”, erklärte Nagelsmann. Dazu lobte der Ex-Leipzig-Coach den 25-Jährigen: “Er hat einen guten Abschluss und ist auch stark im Kombinationsspiel. Es geht darum, seine Qualität auf den Platz zu bringen und seine Quote hochzuschrauben. Ich bin mir sicher, dass wir einen stärkeren Leroy Sané sehen werden.”

adk 7 Juli, 2021 12:24