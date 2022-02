Nagelsmann kennt den Grund für den Süle-Abgang beim FC Bayern

Niklas Süle verlässt den FC Bayern im kommenden Sommer. Trainer Julian Nagelsmann verrät nun, dass er den Grund für den Abgang des Verteidigers kennt.

Der 26-jährige Innenverteidiger hat sich entschieden, den auslaufenden Kontrakt beim deutschen Rekordmeister nicht zu verlängern. Eine Entscheidung, die Nagelsmann bedauert, wie er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz verrät: “Ich hätte ihn gern behalten, deswegen spielt er auch viel, weil ich nach wie vor viel in ihm sehe.” Aber so sei nun einmal der Sport. Süle habe sich anders entschieden.

Die Hintergründe kennt Nagelsmann: “Ich kenne seine Gründe, die aber unter uns bleiben. Wir haben ein ganz offenes Gespräch geführt und es steht nicht zwischen uns. Ich weiss, auf welcher Basis er diese Entscheidung getroffen hat.” Das Duo arbeitete bereits bei Hoffenheim erfolgreich zusammen.

Medienberichten zufolge soll Süle von der sportlichen Führung der Bayern zu wenig Rückhalt verspüren. Zudem soll ihn ein Wechsel in die Premier League sehr reizen.

Nagelsmann akzeptiert die Gesetze des Geschäfts: “Neue Spieler kommen, über die du dich sehr freust und mal verlassen Spieler den Verein, worüber du dich weniger freust. Das ist jetzt bei Niklas der Fall.”

psc 3 Februar, 2022 16:38