Nagelsmann hat Auto-Wette um Champions-League-Sieg laufen

Julian Nagelsmann ist seit dieser Saison Cheftrainer des FC Bayern und hat mit den Münchnern ambitionierte Ziele. Wie der 34-Jährige verrät, habe er um die Champions League gar eine Wette laufen.

Sollte Julian Nagelsmann bis 2032 die Champions League gewinnen, müsste sein früherer Jugend-Teamkollege Christian Träsch ihm einen Audi A3 schenken. Andernfalls muss Nagelsmann das Auto seinem Kumpel überreichen.

“Wir waren zusammen in der Schule, da war ich also noch gar kein Trainer. Aus einer Laune heraus habe ich gesagt, dass er meinem Kind einen Audi A3 kaufen muss, wenn ich bis 2032 die Champions League gewinne”, verriet Nagelsmann am Rande des 5:0-Siegs seiner Mannschaft über Hertha BSC am Samstagabend bei “Sky”.

Bereits 2020 war es knapp, scheiterte Nagelsmann mit RB Leipzig gegen PSG erst im Halbfinale. “Noch grösser wurde das Zittern dann, als ich zu den Bayern gegangen bin”, setzte Nagelsmann fort und betonte: “Es ist auch Druck für mich, nicht nur für ihn.”

adk 29 August, 2021 15:37