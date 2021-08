Nagelsmann setzt zum Saisonstart auf Überraschungs-Rechtsverteidiger

Wegen der Verletzung von Alphonso Davies und der Verletzung von Lucas Hernandez muss Julian Nagelsmann zum Saisonstart auf der linken Abwehrseite umdisponieren. Zum Zug kommt wohl Youngster Josip Stanisic.

Der 21-jährige Abwehr-Allrounder hat laut “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg die Nase derzeit vor Neuzugang Omar Richards. Auch Tanguy Nianzou wäre eine Option, ist aber eigentlich klar für die Innenverteidigung vorgesehen. Zum Saisonstart gegen Gladbach, der in einer Woche über die Bühne geht, wird Stanisic wohl in der Startelf stehen. Nagelsmann setzt grosses Vertrauen in den jungen Spieler, der seit der U17 für die Bayern aufläuft und bislang vorwiegend in der zweiten Mannschaft zum Zug kam.

Da das Pokalspiel gegen den Bremer SV wegen eines Corona-Falls verschoben wurde, haben die Münchner an diesem Wochenende noch kein Pflichtspiel.

psc 6 August, 2021 14:00