Nagelsmann kontert Rummenigge-Kritik

Mit Karl-Heinz Rummenigge hat der frühere Vorstandsboss der Münchner kürzlich leise Kritik an Julian Nagelsmann geäussert. Letzterer hat nun darauf reagiert.

“Wenn ich dem FC Bayern grundsätzlich einen Ratschlag erteilen dürfte, und das gilt übrigens im Fussball allgemein, dann den, dass sich jeder im Verein auf seine Kompetenzen beschränkt. Dinge wie beispielsweise Vertragsverlängerungen sind Angelegenheit des Vorstands und Aufsichtsrats”, so Karl-Heinz Rummenigge nach dem Ausscheiden des FC Bayern aus der Champions League gegen Villarreal zur “Bild”. Hintergrund: Julian Nagelsmann kann bei den Münchnern nicht nur Trainer sein, sondern muss auch viele heikle Themen wegmoderieren.

Nagelsmann sei es “völlig bewusst, dass man sich Kritik von allen Seiten gefallen lassen muss, wenn man ausscheidet”. So gebe es immer “angenehme Kritik, aber auch ganz unangenehme. Die von Karl-Heinz Rummenigge ist ganz gut zu verkraften für mich”, teilte der Coach des FC Bayern am Freitag auf einer Pressekonferenz mit. “Wenn mich jemand fragt, ob ich mit einem Spieler gern verlängern würde, habe ich schon im Sinn, wenn ich das möchte, dass ich dann auch meine Meinung sage”, so Nagelsmann.

Auf die Frage, ob er als Trainer bei Transfers und Kaderplanung mitentscheiden sollte, antwortete der 34-jährige Übungsleiter: “Ja, das dachte ich auch”, um dann trotzig fortzufahren: “Vielleicht ist das hier anders.”

adk 15 April, 2022 16:38