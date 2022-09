Nagelsmann relativiert die Protz-Aussage von Salihamidzic

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic sorgte in dieser Woche mit der Aussage, wonach einige Bayern-Trainings besser seien als so manches Bundesliga-Spiel für einige rote Köpfe. Trainer Julian Nagelsmann hat am Freitag auf einer Pressekonferenz die Gelegenheit zu einer “Korrektur” wahrgenommen.

Der Bayern-Coach stellt vor den versammelten Journalisten klar: “Brazzo wollte damit keinem Bundesligisten zu nahe treten, sondern klar machen wollen, dass wir mit einem sehr guten Geist auf dem Platz stehen. Das war nicht despektierlich. Wir sehen den Siegesgeist auch im Training und haben eine tolle Stimmung.” Natürlich sei ein Pflichtspiel aber immer etwas anderes als eine Trainingseinheit, alleine schon, da es deutlich mehr Druck gebe, ergänzte der Bayern-Trainer.

Am Samstag gastiert der Tabellenführer beim aktuell Zweiten Union Berlin. Nagelsmann erwartet ein schwieriges Spiel: “Sie haben keinen komplizierten Fussball, verteidigen tief und sind kompakt. Sie sind auf Umschaltspiel ausgelegt, haben Tempo vorne und gute Fans. Es ist schwer, da zu spielen. Wir versuchen unser Bestes.” Bis auf die leicht verletzten Mathys Tel und Bouna Sarr kann der Bayern-Coach kadertechnisch aus dem Vollen schöpfen. Im Vergleich zum Pokalspiel unter der Woche bei Viktoria Köln (5:0) kündigte er bereits einige Änderungen in der Startelf an.

psc 2 September, 2022 15:45