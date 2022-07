Nagelsmann spricht über Ankunft von de Ligt

Julian Nagelsmann ist glücklich, dass Matthijs de Ligt seinen Weg zum FC Bayern gefunden hat. Womöglich könnte der Neuzugang schon in Kürze sein Debüt geben.

“Ich freue mich darüber, dass er nun hier angekommen ist”, sagte Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz in Washington, D.C. über die Ankunft von Matthijs de Ligt. “Es ist nicht nur eine Sponsoren-Reise, sondern wir haben viele wichtige Meetings hier. Es ist gut, dass er da ist, denn es ist eine wichtige Phase in der Vorbereitung.”

Der FC Bayern tritt in einem Testspiel gegen DC United (Donnerstag, 1.30 Uhr) an – das möglicherweise schon mit de Ligt. “Wir werden mit ihm sprechen und dann entscheiden, ob er am Donnerstag spielt oder nicht”, so Nagelsmann.

adk 20 Juli, 2022 10:16