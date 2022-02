Nagelsmann über Davies: “Best Case eingetreten, was den Heilungsverlauf angeht”

Der FC Bayern hofft, dass Alphonso Davies bald wieder auf dem Rasen stehen wird. Cheftrainer Julian Nagelsmann äussert sich zum Zustand des Kanadiers.

Nach einer Corona-Erkrankung hat Alphonso Davies mit einer Herzmuskelentzündung zu kämpfen. Der Genesungsprozess des 21-Jährigen verläuft aber glückerweise nach Plan. Julian Nagelsmann sagte dazu der “Bild”: “Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung. Die gefährlichen Marker des Herzens haben sich nahezu verabschiedet.”

Beim Nationalspieler Kanadas sei “der Best Case eingetreten, was den Heilungsverlauf angeht”, so der Chefcoach des FC Bayern über Davies, der im Kalenderjahr 2022 noch kein Pflichtspiel für die Münchner absolvierte.

adk 13 Februar, 2022 18:01