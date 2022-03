Nagelsmann über Defensiv-Probleme: “Wir haben Alaba verloren”

Wenn der FC Bayern eine Schwachstelle besitzt, dann dürfte es die Defensive sein. Dies sprach auch Trainer Julian Nagelsmann schonungslos an.

Seit Julian Nagelsmann beim FC Bayern im Amt ist, gewannen die Münchner 24 Pflichtspiele, spielten sechsmal Remis und verloren viermal. 104 Tore erzielte der deutsche Rekordmeister, kassierte dafür aber auch 33. An der Verteidigung des FC Bayern wird daher immer wieder Kritik geübt. Mitunter wird die Kommunikation dafür verantwortlich gemacht.

Auf der Pressekonferenz vor dem am Dienstagabend (21 Uhr) gegen RB Salzburg stattfindenden Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals sagte Nagelsmann dahingehend: “Man unterstützt den Mitspieler, aber auch sich selbst, wenn man coacht. Du analysierst, bist immer wachsam und bereit. Deswegen ist das Thema Kommunikation wichtig für uns. Wir haben Alaba verloren, der extrem viel gesprochen hat – in der Kabine und auf dem Platz. Wir haben jetzt Spieler, die es gewohnt waren, dass jemand anderes spricht. Da muss man reinwachsen. Auch wenn es Spieler gibt, die nicht als Sprachrohr geboren wurden.” Obendrein soll es den Bayern-Coach jedoch stören, dass es Niklas Süle im Sommer an Borussia Dortmund verliert. Nagelsmann sorge sich sogar um die internationalen Ziele der Münchner (4-4-2.ch berichtete).

adk 7 März, 2022 15:58