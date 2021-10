Nagelsmann übt Kritik nach erster Bayern-Niederlage

Der FC Bayern musste sich in der laufenden Bundesliga-Saison am Sonntag erstmals geschlagen geben. Nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt analysiert Cheftrainer Julian Nagelsmann den Auftritt seiner Mannschaft.

“Niederlagen schmerzen immer. Die heute ebenfalls. A, weil es die erste ist. B, weil es total vermeidbar war”, sagte Julian Nagelsmann nach seiner ersten Pflichtspiel-Niederlage als Coach des FC Bayern bei “DAZN”. Der 34-Jährige merkte nach der Pleite gegen Eintracht Frankfurt an: “Ich glaube, wir haben ähnliche Dinge nicht richtig gemacht, die wir auch schon in den letzten Spielen hatten, die der Gegner da aber nicht ausgenutzt hat. Heute wurden wir bestraft.”

Der gebürtige Landsberger meinte in Bezug auf den Gegentreffer zum 1:2: “Es fehlt in der Defensive der Anschluss von Spielern, die erst frisch drin waren. Wir gehen nicht richtig hin. Man sieht, dass wir etwas pennen.” Über seine Personalentscheidungen sagte er indessen: “Weil Coman noch fehlt, hatten wir keine echten Flügelspieler mehr auf der Bank. Da mussten dann Musiala und Choupo-Moting spielen. Wir haben heute unser bestes Personal in der ersten Elf gehabt. Deshalb wollten wir sie so lange wie möglich drin lassen.”

adk 4 Oktober, 2021 10:17