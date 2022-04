Nagelsmann will mit Bayern auf Transfermarkt “kreative Wege gehen”

Der FC Bayern hat den grossen Wurf in der Champions League verpasst. Julian Nagelsmann hofft im Sommer auf Verstärkungen, damit es kommende Saison erfolgreicher wird.

Aktuell befindet sich der FC Bayern bereits in diversen Gesprächen, um die neue Saison zu planen. Julian Nagelsmann ist involviert und stellte im Anschluss an das 3:0 am Sonntag gegen Arminia Bielefeld gegenüber DAZN klar: “Wir diskutieren das intern. Ich habe meine Ideen, dann schauen wir am Ende, was dabei rauskommt.”

Der 34 Jahre alte Übungsleiter weiter: “Für mich ist es immer eine Frage, wo willst du auf lange Sicht hin? Du darfst nicht viele Transferperioden verschlafen, so viele hast du nicht.” Der FC Bayern hätte “eine schwierige Situation, die Pandemie, andere Voraussetzungen als der englische und spanische Fußball. Wir müssen kreative Wege gehen. Es gibt nicht für uns den Weg, nur Kohle reinzubuttern, die haben wir nicht in Hülle und Fülle”, so Nagelsmann.

adk 18 April, 2022 10:58