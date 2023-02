Nagelsmann wütet gegen Schiedsrichter – und entschuldigt sich

Der FC Bayern verliert in der Bundesliga mit 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Für Ärger sorgt der frühe Platzverweis von Dayot Upamecano, der Trainer Julian Nagelsmann auf die Palme bringt.

Medienberichten zufolge lief Julian Nagelsmann nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach mit folgenden Worten, adressiert an das Schiedsrichter-Gespann um Tobias Welz, durch die Mixed Zone: «Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen oder was?» Der Übungsleiter des FC Bayern suchte die Schiedsrichter-Kabine auf. Nach zwei Minuten ging er raus: «Mein Gott, mein Gott. Ein weichgespültes Pack!»

Der Bayern-Coach echauffierte sich bei «Sky» darüber, dass Dayot Upamecano bereits in der 8. Minute Rot sah: «In so einer Situation vor dem Tor musst du dir zu 100 Prozent sicher sein, dass es ein klares Foul ist. In meinen Augen hat der Upa einen minimalen Touch an der Schulter, er zieht nicht, in der Wiederholung sieht man, dass sich die Schulter von Pléa keinen Millimeter bewegt.» Er würde sich «wünschen, dass ein Schiri dann auch mal sagt, es war mein Fehler und nicht richtig. Kann mir niemand erzählen, dass es eine Rote Karte ist».

Für seine verbale Entgleisung entschuldigte sich Nagelsmann später via Twitter. «Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen. Allerdings muss ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen», so der Trainer der Münchner. Ob es für ihn ein Nachspiel hat, steht indes aus.

