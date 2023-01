Nagelsmann zum Mazraoui-Ausfall: «Für ihn ist es extrem schade»

Noussair Mazraoui muss nach einer Corona-Infektion wochenlang pausieren. FC Bayerns Chefcoach Julian Nagelsmann äussert sich zum Ausfall.

Während der Weltmeisterschaft erlitt Noussair Mazraoui eine Corona-Infektion und im Anschluss eine Entzündung am Herzbeutel. Deshalb muss der Marokkaner nun komplett geschont werden. Der 25-Jährige fällt zunächst für mindestens vier bis sechs Wochen aus. Ins Trainingslager des FC Bayern nach Doha/Katar ist er nicht mitgereist.

«Nous geht es generell im Alltag gut, aber die Sportbelastung war schwierig. Er war schnell müde, wenn er Treppen steigen musste. Deshalb war die Untersuchung nötig», erklärte Julian Nagelsmann am Sonntag auf einer Pressekonferenz. «Es ist nicht so dramatisch, wie es bei Phonzie (Alphonso Davies; Anm. d. Red.) war. Aber die Situation wird ihn zu einer Sportpause zwingen», so der Bayern-Cheftrainer weiter. Davies war infolge einer Herzmuskelentzündung rund drei Monate ausgefallen.

«Wir werden im zehn-Tages-Rhythmus untersuchen. Die Entzündung ist schon auf dem absteigenden Bereich, sie war schon vorher am Peak angekommen. Das heisst, es wird besser. Für ihn ist es extrem schade, weil er zum Ende der Hinrunde sehr gut geworden ist und uns eine Bereicherung war, die uns gut tut», so Nagelsmann über Mazraoui.

