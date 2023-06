"Natürlich unser Wunsch": Bayern will Hernández halten

Lucas Hernández soll von der Möglichkeit, sich Paris Saint-Germain anzuschliessen, angetan sein. Doch der FC Bayern will den Franzosen halten.

Paris Saint-Germain buhlt offenbar intensiv um Lucas Hernández. Der FC Bayern steht vor dem Hintergrund, dass der Vertrag des 27-Jährigen 2024 ausläuft, durchaus unter Druck. Trotzdem wollen die Münchner um einen Verbleib des Abwehrspielers kämpfen.

"Wir sind im Gespräch. Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntag beim TV-Sender von "Bild" und bekräftigte: "Wenn man den Lucas bei der Meisterschaftsfeier in München gesehen hat, dann hat man nicht das Gefühl, dass er hier sonderlich unglücklich ist." Fraglich bleibt, ob Hernández von einem Verbleib in München überzeugt werden kann.

adk 11 Juni, 2023 10:58