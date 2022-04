Neben Müller: Auch Neuer soll bis 2025 beim FC Bayern verlängern

Der FC Bayern steckt derzeit in wichtigen Vertragsgesprächen. Thomas Müller sowie auch Manuel Neuer sollen neue Arbeitspapiere mit Laufzeit bis 2025 erhalten.

Laut Informationen des Pay-TV-Senders “Sky” sieht es beim FC Bayern danach aus, als würde Manuel Neuer in Kürze einen bis 2025 gültigen Kontrakt unterschreiben. Der Vertrag des 36-jährigen Torhüters – ebenso wie der von Thomas Müller – läuft 2023 aus.

“Wir sind in guten Gesprächen und in einem guten Austausch”, sagte Müller laut “Goal” in der Mixed Zone der Schüco-Arena. Der FC Bayern setzte sich dort am Sonntagnachmittag souverän mit 3:0 gegen Arminia Bielefeld durch.

Während es bei Neuer und Müller wohl auf eine sichere Verlängerung rausläuft, ist noch unklar, wie es mit Robert Lewandowski und Serge Gnabry weitergeht, deren Verträge ebenso 2023 auslaufen.

adk 18 April, 2022 16:37