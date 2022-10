Neue Ideen für den Bayern-Sturm: Edin Dzeko & Marcus Thuram

Der FC Bayern könnte das Fehlen eines erfahrenen Top-Mittelstürmers schon bald kompensieren und wieder einen neuen Angreifer für das Sturmzentrum an Bord holen. Neben Harry Kane tauchen nun auch die Namen Edin Dzeko und Marcus Thuram auf.

Laut «Bild» könnte der Bundesliga-erprobte Dzeko für die Münchner durchaus eine kurzfristige Option sein. Der 36-jährige Bosnier stürmt inzwischen seit sieben Jahren in der Serie A und ist auch in dieser Saison mit vier Treffern in 12 Spielen für Inter ein zuverlässiger Torschütze. Die Bundesliga kennt er aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg bestens. Der Routinier wäre im kommenden Sommer sogar ablösefrei zu haben.

Scout beobachtet Thuram

Dasselbe gilt auch für Gladbachs Marcus Thuram. Laut «Sport 1» spielt der 25-jährige Franzose in den Überlegungen der Verantwortlichen an der Säbener Strasse ebenfalls eine Rolle. Der neue Bayen-Scout Markus Pilawa soll den Torjäger zuletzt höchstpersönlich im Stadion beobachtet haben. Thuram könnte nächsten Sommer ebenfalls ein heisser Kandidat werden.

Die Wunschlösung soll indes nach wie vor Harry Kane heissen. Ob sich der Captain der englischen Nationalmannschaft einen Weggang von der Insel und von den Spurs vorstellen kann, ist aber noch nicht klar.

