Neue Idee: Darwin Núñez als Lewandowski-Nachfolger?

Ein Abgang von Robert Lewandowski beim FC Bayern bereits in diesem Sommer ist nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Die Münchner sehen sich zumindest vorsichtig nach potentiellen Nachfolgern um. Ein solcher könnte Darwin Núñez sein.

Der uruguayische Torjäger von Benfica hat in dieser Saison mit fünf Toren in der Champions League und weiteren 24 in der Liga bewiesen, dass er auch auf höchstem Niveau reüssiert. Vertraglich ist der 22-Jährige bis 2025 an Benfica gebunden. Und hier liegt auch die Krux: Seine Ausstiegsklausel liegt bei fürstlichen 150 Mio. Euro. Sein portugiesischer Klub würde ihn zwar auch für weniger Geld ziehen lassen, aber rund 80 Mio. Euro sind laut Transferexperte Fabrizio Romano für einen Erwerb des Youngsters notwendig.

Bei diesem Betrag mischen die Bayern wohl nicht mit. Ein Lewandowski-Abgang würde zwar viel Luft in die Gehaltskasse geben, eine allzu hohe Ablöse ist für den mittlerweile 33-jährigen Polen aber nicht mehr zu holen. Núñez ist ganz sicher teurer.

So sind es denn auch andere Klubs, die sich in der Pole Position für einen Zuzug des Uruguayers befinden: Manchester United, Chelsea und Paris Saint-Germain mischen laut “The Athletic” vorne mit.

psc 12 April, 2022 13:42