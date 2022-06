Neue Summe: Barça erhöht das Angebot für Robert Lewandowski

Der FC Barcelona legt für die geplante Verpflichtung von Robert Lewandowski nach und erhöht das Angebot für den Torjäger.

Nach Angaben von “Sport 1” sind die Katalanen nun bereit, dem FC Bayern mehr als 40 Mio. Euro Ablöse für den 33-jährigen Topstürmer zu zahlen. Bislang war von einem Angebot von 32 Millionen die Rede. Lewandowski hat längst klargestellt, dass er München in diesem Sommer trotz Vertrag bis 2023 verlassen möchte. In Barcelona würde ihn ein Dreijahresvertrag erwarten – vorausgesetzt der La Liga-Klub generiert noch Transfereinnahmen und trennt sich von einigen Spielern, um sich Lewandowski überhaupt leisten zu können.

Bisher schliesst der FC Bayern einen Abgang des Polen in diesem Sommer aus. Ob sich dies durch das neue Angebot ändert, bleibt abzuwarten.

Lewandowski weilt zurzeit in Spanien. Er ist zum Urlaub in seine Finca nach Mallorca geflogen und wurde prompt von spanischen Reportern erwartet. “Ich habe versprochen, dass ich nach dem Spiel gegen Belgien etwas mehr über meine Zukunft erzählen werde. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nichts Neues sagen kann”, sagte er bei der Ankunft am Flughafen.

📸 LA IMAGEN de @JijantesFC Con Robert en la terminal a su llegada #mercato pic.twitter.com/Ot0vbyoQng — Gerard Romero (@gerardromero) June 15, 2022

psc 15 Juni, 2022 19:34