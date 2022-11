Neuer-Backup Sven Ulreich spricht sich für Vertragsverlängerung aus

Bayern-Keeper Sven Ulreich kann sich eine nochmalige Vertragsverlängerung beim FC Bayern inzwischen sehr gut vorstellen.

Wegen der Schulterverletzung von Manuel Neuer kam die Nummer 2 der Münchner in dieser Saison bereits zu acht Einsätzen und hat seine Aufgaben in diesen souverän absolviert. Ulreich teilt gegenüber «Sky» nun mit, dass eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Kontrakts in München gut vorstellbar ist: «Ich habe immer gesagt, dass ich hier mit Spass und Freude dabei bin. Ich denke, dass wir irgendwann darüber sprechen werden. Es ist noch zu früh, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, hierzubleiben.»

Ulreich ist inzwischen 34-jährig. Sein Alter sieht er aber nicht als Problem: «Ich werde nächstes Jahr 35. Allzu viel wird nicht mehr kommen. An mein Karriereende denke ich aber noch nicht. Ich habe schon noch vor, zwei Jahre zu spielen. Solange man gesund ist und Freude hat, soll man spielen und nicht ‚Nein‘ sagen. Aktuell bin ich gesund und fit.»

Gegen die Hertha am kommenden Samstag könnte Ulreich Stammgoalie Neuer noch einmal vertreten. Bayern-Coach Julian Nagelsmann sagt zum bevorstehenden Neuer-Comeback: «Ihm geht es gut. Die Entwicklung der letzten Wochen ist gut. Es kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft. Das müssen wir von Tag zu Tag sehen.»

psc 2 November, 2022 18:52