Neuer gibt Auskunft über mögliches Karriere-Ende

Manuel Neuer ist noch immer einer der besten Torhüter der Welt. Mit inzwischen 34 Jahren neigt sich die Karriere des Stammgoalie vom FC Bayern aber langsam dem Ende entgegen. Wann er aufhören will? Neuer geht mit Bedacht an die Sache ran.

“Es ist nicht mein Ziel, der Torwart zu werden, der am längsten gespielt hat. Ich will es geniessen”, sagt Manuel Neuer gegenüber dem “Sportbuzzer”. In seiner Karriere hat er nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit dem FC Bayern wurde er in der Vorsaison zum zweiten Mal Triple-Sieger, in Brasilien hatte es 2014 zum Weltmeister-Titel gereicht.

“Ich freue mich über jede Saison, in der es mir gut geht, in der ich der Mannschaft helfen kann, in der es mir Spass macht”, sagt Neuer, dem aber vor allen Dingen die Zeit nach der aktiven Karriere wichtig sei. “Ich will gesund bleiben. Damit die Lebensqualität nicht verloren geht, ich später noch Tennis spielen kann. Ich möchte mich nicht kaputt machen”

Mit seiner Gesundheit hatte Neuer in der Vergangenheit schon das ein oder andere Zerwürfnis. Im Jahr 2017 brach sich der Bayern-Goalie zum dritten Mal den Mittelfuss und musste am Ende sogar um seine Karriere bangen. Zwei Pflichtspiele benötigt Neuer noch, um die Schallmauer von 400 Einsätzen für den FC Bayern zu durchbrechen.

“Man lernt ja immer im Leben. Ob sich der Fussball noch ex­trem verändert, kann ich nicht sagen. Ich gebe in jedem Training mein Bestes”, sagt Neuer, der an der Säbener Strasse noch bis 2023 unter Vertrag steht. “Es geht um Feinheiten, um Schrittfolgen, um Sprungkraft, um den richtigen Pass, ums Rauslaufen.”

aoe 7 November, 2020 11:46