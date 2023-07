Neuer: "Ich bin auf einem gutem Weg"

Manuel Neuer macht Fortschritte. Der Goalie des FC Bayern klärt auf, wie es ihm derzeit geht.

Nach seinem im vergangenen Dezember erlittenen Unterschenkelbruch befindet sich Manuel Neuer noch in der Reha. Doch diese verläuft positiv, obwohl eine Rückkehr zum Saisonstart unwahrscheinlich ist. "Mir geht’s sehr gut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Ich bin auf einem gutem Weg und sehr optimistisch. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich arbeite hart daran, dass ich schnell zurückkehren kann", erklärte der 37-Jährige am Sonntag bei der Team-Präsentation des FC Bayern in der Allianz Arena.

Neuer wird vermutlich nicht vor Ende August wieder einsatzfähig sein. Trotzdem könnte Yann Sommer den FC Bayern gen Inter Mailand verlassen und möglicherweise Bono vom FC Sevilla oder ein anderer Goalie als neue Nummer zwei kommen.

adk 23 Juli, 2023 17:03