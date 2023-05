Neuer Interessent für Bayern-Leihspieler Joao Cancelo

Joao Cancelo ist noch bis Saisonende von Manchester City an den FC Bayern verliehen. Ein Verbleib ist unwahrscheinlich, dafür könnte sich anderorts eine neue Tür öffnen.

Für 70 Millionen Euro kann der FC Bayern Joao Cancelo fest von Manchester City übernehmen. Das werden die Münchner aber aller Voraussicht nach nicht machen. So berichtet die britische Tageszeitung "Telegraph", dass der Portugiese Trainer Thomas Tuchel nicht restlos überzeugen konnte.

Dafür soll jetzt der FC Arsenal Interesse signalisieren. Gunners-Coach Mikel Arteta hätte den Aussenbahnspieler wohl sehr gerne in seinem Team. Das Problem: Die Londoner rechnen damit, dass Manchester City den 28-Jährigen nicht an sie abgeben wird. Vertraglich ist Cancelo indes noch bis 2027 an City gebunden.

adk 18 Mai, 2023 12:45