Neuer Klub? Boateng hat “schon eine klare Vorstellung”

Jerome Boateng muss den FC Bayern nach zehn Jahren Vereinszugehörigkeit verlassen. Wohin es den Innenverteidiger zieht, ist noch offen. Nun spricht er selbst.

Nach seinem Abgang vom FC Bayern wird Jerome Boateng mit AS und Lazio Rom in Verbindung gebracht. Ebenfalls gibt es Gerüchte, wonach der Weltmeister von 2014 in die Premier League wechseln könnte. Im Bayern-Magazin “51” sagte der 32-Jährige jedoch: “Ich habe noch keine Ahnung, wo es hingeht, aber schon eine klare Vorstellung. Ich lasse das aber auf mich zukommen.”

Zuletzt betonte er, dass er idealerweise noch Champions League spielen wolle. Nun erneuerte er: “Ich bin super durch die Saison gekommen, musste kein Spiel wegen einer Verletzung aussetzen. In der Verfassung kann ich auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre auf Top-Niveau spielen.” Wann mit der Verkündung eines neuen Arbeitgebers zu rechnen ist, ist jedoch offen.

adk 4 Juni, 2021 15:29