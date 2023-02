Neuer nach Ski-Unfall erstmals ohne Krücken

Das erste Mal nach seinem schweren Ski-Unfall zeigt sich Manuel Neuer bei einem offiziellen Termin des FC Bayern ohne seine Gehhilfen. Der Keeper scheint gute Fortschritte zu machen.

Vor elf Wochen stürzte Manuel Neuer beim Skifahren und brach sich den Unterschenkel. Der 36-Jährige musste daraufhin operiert werden. Die Saison ist für ihn gelaufen. Als der FC Bayern sich am Freitagabend am Waldrand des Münchner Nobel-Vororts Grünwald am Forsthaus Wörnbrunn versammelte, um sich für das kommende Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr) einzuschwören, war auch Neuer dabei: ohne Krücken!

Neuer zu «Bild» auf Nachfrage, wie es ihm gehe: «Sehr gut, danke!» Als die Reporter sagen, dass es bei ihm ja schon ganz gut aussieht, witzelt der Kapitän des deutschen Rekordmeisters grinsend: «In zwei Tagen kommt ja auch Union …» Spielen wird er dort allerdings nicht. Frühestens im Sommer wird mit seiner Rückkehr gerechnet. Bis dahin darf sich Yann Sommer weiter beweisen.

adk 25 Februar, 2023 10:59