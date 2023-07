Neuer Verein im Poker um Ryan Gravenberch

Die Liste der Interessenten für Bayerns Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch wird immer länger. Auch Milan mischt sich sein.

Laut dem italienischen Transferexperten Alfredo Pedulla haben die Rossoneri eine Anfrage für einen möglichen Transfer des 21-jährigen Niederländers platziert. Die Erfolgsaussichten scheinen allerdings eher mässig zu sein. Die Bayern wollen den Youngster eigentlich nicht verkaufen. Gravenberch selbst lässt seine Zukunft offen, hat zuletzt aber betont, dass er in der kommenden Saison unbedingt mehr spielen will als in seiner ersten Spielzeit beim deutschen Rekordmeister. Ganz ausgeschlossen ist ein Transfer nicht.

Mit Liverpool und Newcastle haben sich auch schon zwei Topklubs aus der Premier League nach dem Spielmacher erkundigt.

