Neuer Vertrag bis 2025: Die Details zur anstehenden Müller-Verlängerung

Thomas Müller steht beim FC Bayern unmittelbar vor einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags. Der 32-Jährige wird sich zwei weitere Jahre an die Münchner binden.

“Wir sind in guten Gesprächen und in einem guten Austausch”, sagte Thomas Müller laut “Goal” in der Mixed Zone der Schüco-Arena. Der FC Bayern setzte sich dort am Sonntagnachmittag souverän mit 3:0 gegen Arminia Bielefeld durch.

Nun liefert die “Bild” konkrete Zahlung: Demnach wird der Kontrakt des Angreifers bis 2025 verlängert werden. Der Routinier zählt mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern beim deutschen Rekordmeister – und wird es wohl auch weiterhin bleiben.

Wie es unterdessen mit Robert Lewandowski weitergeht, dessen Vertrag ebenso 2023 ausläuft, ist indes noch offen. “Ich habe weder Einblicke in der Vereinsseite noch in die von Lewy. Ich spiele liebend gerne mit ihm auf dem Platz. Wenn du einen Spieler hast, der jedes Jahr 30 bis 40 Tore macht, ein guter Typ ist und auch für die Mannschaft arbeitet – den musst du erst mal finden”, so Müller.

adk 18 April, 2022 12:10