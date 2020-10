Neues Angebot des FC Bayern: Alaba ausdauernd

Noch immer gibt es keine Einigung im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und David Alaba. Der Münchner Abwehrchef beweist in den Verhandlungen einen langen Atem.

In weniger als neun Monaten endet die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und David Alaba. Einen Fortschritt in den andauernden Verhandlungen war in den letzten Wochen nicht zu vernehmen. Im Gegenteil: Die Fronten sind verhärtet.

Der Österreicher möchte künftig 20 Millionen Euro Jahresgehalt und will laut “Sport1” an dieser Forderung festhalten. Alaba gehe laut dem TV-Sender davon aus, dass sich die Bayern einsichtig zeigen und dem Wiener in der Gehaltsfrage entgegenkommen werden. Primär gehe es Alaba nicht um das Geld, sondern vielmehr um die damit einhergehende Wertschätzung.

Letzten Meldungen zufolge soll der FC Bayern Alaba bisher “nur” elf Millionen Euro an jährlichem Gehalt offeriert haben. Dieses könnte durch Boni um weitere sechs Millionen Euro ansteigen.

“Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben”, sagte Alaba am Rande der Spiele mit der österreichischen Nationalmannschaft. Mit dieser stehen in der Nations League zwei Auswärts-Aufgaben gegen Nordirland und Rumänien an.

